VILLARICCA: carabinieri arrestano pusher 19enne

I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne incensurato di Qualiano. I militari lo hanno individuato in un bar. Nelle sue tasche custodiva 6 stecchette di hashish (19 grammi complessivi) e 250 euro in contante, ritenuto provento illecito. La perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione. In un cassetto di una libreria sono state rinvenute altre 11 dosi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e la somma di 500 euro. Il giovane è finito in manette e poi ai domiciliari in attesa di giudizio.













