Marano, alla Socrate-Mallardo premiate le eccellenze

95 Visite

Ieri pomeriggio, in modalità remoto, si è tenuto l’ormai usuale manifestazione della premiazione delle eccellenze del Comprensivo Socrate-Mallardo. Nonostante da due anni la premiazione è tenuta in remoto essa è sempre un momento forte di emozioni, per i tanti alunni che a fine percorso didattico – educativo hanno raggiunto eccellenti risultati. Gli alunni che durante l’anno scolastico 2020/21 hanno raggiunto l’obiettivo dell’eccellenza sono stati 29 del segmento Primaria e 108 del segmento secondaria di I grado a dimostrazione che l’obiettivo primario voluto fortemente dal Dirigente Scolastico Prof. ssa Teresa Formichella della creazione effettiva del Comprensivo nei contenuti è negli obiettivi é stato brillantemente raggiunto.

La manifestazione organizzata magistralmente dalle Docenti Daniela Ruggiero e Dominique Pellecchia, capitanata dalla spumeggiante Preside donna di scuola capace e competente ha avuto il suo momento toccante, quando gli alunni premiati sono intervenuti per ringraziare il personale tutto della istituzione scolastica. In tutti gli interventi gli alunni hanno ringraziato i docenti per aver loro insegnato l’arte del superamento di ogni ostacoli per raggiungere obiettivi atti alla formazione del futuro cittadino, oltre il sapere canonico disciplinare. Ne é limpida dimostrazione l’onorificenza di “Alfiere della Repubblica” conferita dal Presidente Mattarella all’ex alunno della Socrate-Mallardo De Angelis Daniele diplomatosi con l’eccellenza, oggi al secondo anno presso il Liceo Segrè che grazie al percorso didattico – educativo della Socrate-Mallardo ha confermato di essere una eccellenza nella vita quotidiana. L’istituzione Scolastica Socrate-Mallardo ribadisce a suon di cultura di essere fucina per le future generazioni per lo sviluppo socio-culturale di un territorio e di una collettività per troppo tempo offesi e vilipesa da una sparuta minoranza dedita alla illegalità. Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Teresa Formichella nel suo intervento finale si dice orgogliosa dei Docenti e di tutto il personale scolastico che con gran senso del dovere quotidianamente mettono a disposizione degli alunni il loro sapere e se stessi, ai genitori un grazie per l’amore che infondono per la crescita dei loro figli, e rivolta agli alunni li ringrazia perché i loro risultati sono la risposta più genuina a chi vorrebbe rappresentare Marano come città di camorra e non di cultura come i loro risultati dimostrano… Un arrivederci all’anno prossimo con un bagno di cultura!

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS