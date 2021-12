Anteprima Comune di Marano. Il Ministero dice sì all’assunzione di nove figure professionali: lunedì le visite mediche

326 Visite

Il Ministero dell’Interno (commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) ha dato il via libera per l’assunzione di nove figure professionali, con contratto a tempo determinato. Istruttori amministrativi, tecnici e un istruttore direttivo tecnico. In totale sono nove le figure professionali che il Comune reperirà dalle graduatorie regionali Formez. Lunedì, da quanto si apprende, sono previste anche le prime visite mediche. Nove risorse per un municipio letteralmente allo sbando, falcidiato da pensionamenti, quota 100, addii e decessi. Una piccola, piccolissima boccata d’ossigeno, insomma.













