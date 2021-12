Trasporti, Nappi (Lega): oltre 40 corse soppresse e 700 minuti di ritardo in soli sei giorni, il diario di un disastro chiamato Eav

75 Visite

“Oltre una quarantina di corse soppresse, 700 minuti di ritardo segnalati, è solo l’ennesima settimana da incubo che emerge dal diario del disastro di Eav. De Luca e i suoi danno la colpa dei disservizi, che anche sul fronte del trasporto pubblico si registrano in Campania, al destino, al passato e perfino alla pioggia. Noi crediamo invece che sia soprattutto colpa loro, e derivazione naturale di una gestione completamente fallimentare, approssimativa, incapace, in una regione in cui perfino recarsi al lavoro o andare a scuola col mezzo pubblico diventa ogni giorno una scommessa, per di più persa in partenza. E sempre che i mezzi riescano a partire”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.













