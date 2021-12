Giugliano, domani la sfida con il Formia. Ferraro: “Partita non scontata. Dobbiamo pensare solo a noi stessi”

67 Visite

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro che ha così presentato la sfida di domani contro l’Insieme Formia:

“Quella di mercoledì è stata un vittoria di squadra, di gruppo di società. Voluta da ogni singolo componente che lavora nella famiglia Giugliano. Come ho detto a fine gara, quando vogliamo qualcosa ce lo andiamo a prendere anche con i denti. Un infrasettimanale a Lanusei, sia come logistica che distanze porta un dispendio di energie enorme. Abbiamo dimostrato per l’ennesima volta di avere un’anima. Siamo tornati a tarda notte, e abbiamo ripreso subito ad allenarci, concentrati su ciò che ci aspetta domani.”

L’allenatore ha poi continuato: “Quella di domenica è una gara ricca di insidie. Il Formia è una squadra ottimamente allenata, composta da giovani di grande qualità e con un reparto offensivo di livello. Sta raccogliendo di meno di quanto meriterebbe. Se pensiamo di andare in campo e giocare una gara scontata vuol dire che non abbiamo ben capito a cosa andiamo incontro. Non esistono partite facili e vittorie scontate questo deve essere chiaro per tutti. Noi li rispettiamo consapevoli di ciò che vogliamo ottenere. Al momento dobbiamo pensare partita dopo partita, poi al giro di boa vedremo. Ci sono squadre che devono recuperare partite, serve pensare solo e unicamente a noi e al nostro percorso”.

Infine ha concluso: “Sono tutti disponibili, eccezion fatta per Oyewale che prosegue il suo percorso di recupero”.













