Galleria Umberto I: presenta documenti falsi per ottenere il reddito di cittadinanza. Denunciata

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio del controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’ufficio postale della Galleria Umberto I per la segnalazione di una persona in possesso di documenti falsi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che la donna, una 34enne dello Sri Lanka, nel tentativo di ottenere il beneficio del “reddito di cittadinanza” aveva esibito dei documenti falsi e intestati ad un’altra persona e, per tale motivo, è stata denunciata per tentata truffa aggravata.













