La nuova crisi politica a Calvizzano e i giornalisti in cerca di posti di lavoro

85 Visite

A Calvizzano si è aperta una nuova crisi politico-amministrativa. A poco più di un anno dall’elezione a sindaco di Giacomo Pirozzi, per la seconda volta in pochi mesi la giunta torna a traballare e sempre per le scelte e i comportamenti adottati da una parte della maggioranza. Al netto di quanto sta accadendo sul fronte politico (non conosciamo a menadito le dinamiche interne alla politica di quella cittadina e quindi non possiamo sbilanciarci in giudizi netti), quel che appare evidente è il comportamento di alcuni giornalisti, locali e non, che hanno “il vizio” e il cattivo gusto di attaccare le giunte (non solo a Calvizzano) solo per biechi e meri motivi personali. C’è un signore che ha fatto il giro di tutti i comuni, Marano, Mugnano, Calvizzano, Villaricca, alla ricerca di un posto in qualche ufficio stampa. Gli è andata sempre male, perché il soggetto è scarsamente professionale e tendente a frequentare gente di malaffare. E quando si è avvicinato a qualcuno, quella giunta è stata poi sciolta o per mafia o per crisi politica.

I calvizzanesi facciano, dunque, estrema attenzione. C’è poi un altro signore, un noto invidioso, che crede di essere una sorta di Montanelli, ma è anche lui un personaggio noto al piccolo pubblico per la sua faziosità: amico dei peggiori sindaci del territorio, alcuni in odor di camorra, riserva carezze solo agli “amici” di qualche familiare sistemato da qualche parte. Due personaggi che utilizzano i media per propri tornaconti e per spargere veleni, zizzanie, anche di carattere personale, contro i colleghi più seri e scrupolosi. Tra loro e la deontologia professionale c’è un abisso.

Due pessime figure del giornalismo locale, molto locale. Al netto di tutto ciò, tornando all’aspetto politico, per quanto riguarda Calvizzano – lo ribadiamo – la nostra testata accoglie (senza riserve) i comunicati di chiunque voglia inviarceli. Sull’operato di Pirozzi si esprimano i cittadini, gli addetti ai lavori, non certo questi due parvenue del giornalismo locale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS