Marano: domani i funerali di Mario Castaldo, vittima di un incidente

Si terranno domani alle 15,30, nella chiesa di Maria Santissima dell’Immacolata, le esequie di Mario Castaldo, il giovane di 27 anni vittima di un incidente nei mesi scorsi. Il giovane, noto come “Boccione”, è spirato pochi giorni fa dopo un lungo periodo di coma. Era stato ricoverato a Giugliano e poi a Pozzuoli. In tanti, in via Adda, la zona in cui risiedeva, si sono stretti attorno al dolore dei suoi familiari.













