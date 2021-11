Vaccini, a Napoli senza dose un napoletano su quattro

A Napoli quasi 200mila persone (per la precisione 198.714, il 23,7% dei residenti), distribuiti in tutte le fasce con più di 12 anni, è sconosciuta all’anagrafe antiCovid: nel senso che non si sono mai fatti avanti per porgere la spalla alla profilassi anti Sars-Cov-2. A questa massa di individui va certamente sottratta una fetta, stimata in circa il 10 per cento (poco meno di 20mila) domiciliata altrove pur risultando residente in città. Sono i dati forniti dall’Asl cittadina e pubblicati da diversi quotidiani.