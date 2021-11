Terza dose a Napoli, per ora è flop tra i sanitari

70 Visite

Per il momento, a Napoli, è flop terza dose anti Covid. Il vaccino non raccoglie il consenso unanime del popolo dei sanitari. A dirlo sono i numeri. La proporzione dei vaccinati con la fiala “booster”, almeno finora, riguarda la metà della platea dei professionisti della sanità che avrebbero tutte le carte in regola per poterla ricevere. Praticamente, un sanitario su due sceglie di non vaccinarsi per la terza volta e i dati registrati negli ultimi due mesi mostrano una sorta di cautela nell’incrementare la quota anticorpale.

Su un totale di 28.591 seconde dosi somministrate, la platea degli operatori “maturi” per la terza dose comprende 22.985 persone, ciascuna con una finestra temporale di almeno sei mesi trascorsi dalla seconda puntura. Fino ad oggi, quindi, i sanitari che hanno scelto di farsi somministrare la dose “booster” sono 11.384, una quantità che raggiunge a malapena il 50% dei candidati al rafforzamento immunitario contro il Covid.













