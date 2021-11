Arzano, fatture insolute alla Senesi, decreto ingiuntivo esecutivo da un milione e mezzo di euro

96 Visite

Fatture insolute alla Senesi, decreto ingiuntivo esecutivo da un milione e mezzo di euro. Ipotesi di danno erariale per il Comune, si cercano le responsabilità. La Direzione Investigativa Antimafia visita gli uffici comunali, nel mirino il comparto della Polizia locale. Un decreto ingiuntivo esecutivo contro il Comune di Arzano, che non ha pagato il canone per la gestione del servizio di igiene urbana: è stato emesso dal Giudice Istruttore, Adriano Del Bene, è stato emesso nei confronti del Comune che dovrà pagare 1 milione e 407mila euro. A trascinare il comune davanti al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, è stata la società Senesi S.p.A., che si è occupata fino ai primi mesi del 2019 per conto del Comune del servizio di raccolta rifiuti. Il pagamento della somma contenuta nel decreto ingiuntivo deve essere immediato, perché il decreto è provvisoriamente esecutivo. Poi, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, l’Amministrazione comunale può fare opposizione contro il provvedimento.

Un’eventualità piuttosto remota perché non solo il credito vantato nei confronti del Comune è pacifico perché si tratta di fatture scritte nero su bianco, che l’Amministrazione comunale del tempo attraverso i suoi dirigenti ha pure certificato quel credito, sostenendo però di non poter saldare il conto a causa delle penali comminate all’azienda in corso d’opera. L’ordinanza, si legge nel dispositivo, “sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 17.09.2021, premesso che la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, invocata a norma dell’art. 648 cpc, presuppone da un lato la prova adeguata dei fatti costitutivi del credito, intesa secondo i canoni propri del giudizio di merito e, dall’altro l’assenza di prova scritta o di pronta soluzione a fondamento dell’opposizione spiegata; in ogni modo, la verifica della probabile fondatezza dell’impugnativa; rilevato che nella circostanza il credito è fondato sulle fatture emesse per interessi maturati per il ritardo nel pagamento dei canoni contrattuali nonché per adeguamenti o integrazioni del canone per maggior costo del personale; rilevato che nella specie l’opponente ha ritenuto l’ insussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, contestando in modo generico la debenza delle somme richieste; nell’opposizione tuttavia si fa puntale riferimento al mancato pagamento di alcune fatture in ragione della decisione di parte opponente di applicazione di decurtazioni per servizi non resi all’ente e penalità irrogate dall’Amministrazione (cfr. relazione del responsabile del servizio che specifica esatto ammontare degli importi da decurtare pari a circa 1,6 milioni di euro) di cui la società opposta non fa menzione nemmeno in sede di ricorso per decreto ingiuntivo; ritenuto che l’opposizione non sia fondata quindi su prova scritta o di pronta soluzione, fatta eccezione per la mancata contestazione da parte opposta delle decurtazioni e penalità applicate dal comune di Arzano; letto l’art. 648 cpc, concede la provvisoria parziale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1207/2021 limitatamente alla somma di 1.407.292,34 mila euro”.

Vicenda che non è sfuggita al neo assessore al Bilancio Giuseppe Vitagliano, che come previsto per legge, inoltrerà la documentazione alla Procura Generale della Corte dei Conti per valutare eventuali ipotesi di danno erariale a carico dei presunti responsabili. La Senesi, durante la gestione dell’amministrazione Esposito poi sciolte per camorra, era tanto invisa alla politica che non erano mancate denunce ed esposti. Intanto, nella serata di ieri, la Dia, avrebbe effettuato un blitz in comune acquisendo gli atti dei vigili urbani sospesi, riassunti e condannati.

G.M.













