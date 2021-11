A Marano dolore e commozione per la morte di Gioia: oggi i funerali

870 Visite

Dolore e commozione a Marano per la prematura scomparsa di Gioia La Marca, la ragazza di 21 anni finita in coma dopo aver accusato un malore. A stroncarla, da quanto si apprende, potrebbe essere stata un’encefalite fulminante. Ma il condizionale è d’obbligo in questi casi. La 21 enne, ex studentessa del liceo Carlo Levi di Marano, si è spenta ieri in ospedale. Le esequie della giovane si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa del santo patrono della città. Amici, ex compagni di scuola e insegnanti la ricordano da ieri sulle pagine social. Alla famiglia di Gioia le condoglianze della nostra redazione.













