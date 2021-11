La voce del cittadino. Marano, manto stradale disastro e perdite idriche a non finire tra via Vallesana e Cupa del cane

154 Visite

Gentile direttore, le segnalo, ancora una volta, le condizioni del manto stradala tra via Vallesana e via Cupa del Cane. Di fronte alla panetteria Pezzella, nei pressi cimitero, c’è una perdita d acqua da agosto con relativa buca e cedimento asfalto, per segnalarla agli automobilisti è stata installata una sorta di rete. Tutto ciò intralcia il normale scorrimento delle auto. Per evitare questo, nei giorni dei morti hanno asfalto la buca che, però, continua a perdere acqua, infatti l’altra sera il manto appena asfalto già ha iniziato a cedere. Quindi mi chiedo, ma nei giorni dei morti il pericolo non esiste più?

Mena (Marano)













Commenti

