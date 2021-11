Covid scuola, cosa cambia: quarantena per tutta la classe solo con 3 positivi

168 Visite

Se si riscontra un positivo in aula, alle primarie o alle secondarie, i compagni saranno sottoposti a “sorveglianza con testing” attraverso un tampone rapido o molecolare.

Se il risultato sarà negativo potranno tornare a far lezione a scuola ma dopo cinque giorni dovranno fare un nuovo tampone. Diversa la questione se i positivi sono due. In questo caso la quarantena (della durata di dieci giorni) scatta solo per i compagni non vaccinati. I ragazzi che sono immunizzati o negativizzati negli ultimi sei mesi possono rientrare in aula ma dovranno fare un tampone di controllo.

La quarantena per tutti resta in vigore solo in un caso: quando a essere positivi sono in tre. Per quest’ultima situazione vanno tutti a casa ma solo per sette giorni chi è vaccinato e dieci per chi ancora non ha ricevuto l’iniezione. Dieci giorni di didattica a distanza anche per i bambini fino a undici anni a partire dal secondo positivo. La bozza preparata dall’ Iss prevede anche le regole da seguire nell’eventualità in cui a essere positivo sia il docente o il collaboratore scolastico. Gli alunni dovranno fare il tampone e tornare in aula solo se negativo. Se i positivi dovessero essere due (insegnante e alunno) si procede con i test per gli studenti vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi e quarantena solo per chi non ha fatto l’iniezione. Oppure: docente positivo più due alunni contagiati. Per quest’ultima evenienza scatta la quarantena per tutta la classe.