A Casalnuovo, il 3 novembre manifestazione per Simone Frascogna, il giovane pugnalato a morte per futili motivi. Borrelli (Europa Verde) e Simioli: “Saremo presenti per chiedere giustizia per Simone! Ergastolo per l’omicida e pene più severe per i complici”.

Mercoledì 3 novembre alle ore 18 presso la parrocchia Maria SS. Annunziata in via Pigna – Licignano – Casalnuovo, si terrà una Messa in ricordo di Simone Frascogna, il giovane pugnalato a morte da una baby gang per motivi di viabilità, a un anno esatto da quel tragico episodio. A seguire una fiaccolata fino al luogo del delitto. Autore dell’omicidio un 19enne, Domenico Iossa, con due complici minorenni. Per questi ultimi due è arrivata la condanna in primo grado a sette e dieci anni di reclusione, mentre si attende quella per l’esecutore materiale.













