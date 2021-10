Comune di Marano, by bye dirigenti: i commissari modificano la struttura dell’Ente. All’ufficio tecnico (per ora) “comandano” gli interni

310 Visite

Come anticipato nelle scorse settimane dal nostro portale, i commissari alla guida del municipio hanno deciso di dare vita a una sostanziale riforma degli uffici dell’ente, abolendo le dirigenze e affidando la guida dei comparti a funzionari o tecnici.

D’ora in avanti, dunque, non ci sarà più un dirigente di area economica e amministrativa. Le due funzioni saranno espletate (ad interim) dalla segretaria generale Imparato.

Non ci sarà più un dirigente di area tecnica: l’area, che già in precedenza era stata suddivisa in area lavori pubblici e urbanistica, è momentaneamente affidata ai tecnici Giovanni Napoli e Massimiliano Squarzoni, in attesa di una più compiuta riorganizzazione della struttura organizzativa. Non si sa, invece, a chi afferisce il settore attività produttive e sarà sempre Squarzoni ad occuparsene. La decisione dei commissari è assunta per ragioni di carattere finanziario e per una più efficace organizzazione interna degli uffici, segnati da una pesante carenza di personale.

Con un’altra delibera, invece, è stato il via libera (come atto di indirizzo agli uffici preposti) ai progetti di pubblica utilità che vedranno (se ne parla da anni) impiegati i fruitori del reddito di cittadinanza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS