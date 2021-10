61 Visite

Gentile direttore, siamo in via Speranza, al civico 37, io proprio abito al piano rialzato ed è allucinante: luci spente ormai da circa 10 giorni. Appena si fa buio sono costretta a chiedermi dentro: sembra di stare in carcere. Abbiamo contattato i vigili urbani, ma ad oggi nessuno è riuscito a risolvere il problema. Aiutateci anche voi, grazie.

Giovanna (Marano).













