Mugnano, evento “Tesoro dei Nonni”: domani il premio per il miglior racconto

MUGNANO – Tutto pronto per il “Tesoro dei Nonni”, l’appuntamento è per domani alle 10 nel Teatro Comunale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata dalla Proloco Mugnano. I bambini delle scuole del territorio leggeranno una serie di favole e di storie raccontate dai loro nonni e a fine giornata verranno premiati i racconti migliori. All’esterno del Teatro, in contemporanea, vi sarà anche la 3° Edizione del Mercatino del Libro per le scuole medie e superiori grazie alla collaborazione del Comitato Genitori Scuole Mugnano. “I nonni ricoprono un ruolo fondamentale all’interno delle nostre famiglie – spiega l’assessore alla Cultura Carmen Ausilio – Soprattutto in questo momento storico dove spesso lavorano entrambi i genitori. Domani vogliamo dedicare una giornata a loro e ringraziarli così di tutto ciò che fanno per i loro nipoti”. L’evento è inserito anche nella settimana dedicata alla Gentilezza. “I nonni sono il nostro bene più prezioso – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – Il tempo passato con loro è insostituibile, per questo abbiamo accolto con piacere la proposta delle associazioni. Inoltre con il mercatino dei libri daremo l’opportunità alle famiglie e ai ragazzi di scambiarsi libri di testo, così da riuscire a risparmiare qualcosa nella spesa complessiva per la scuola. Ricordo, infine, che per i buoni libro è possibile presentare domanda fino al 10 ottobre”.













