Perdite idriche via Marano Pianura e via Adda: il Comune interverrà la prossima settimana

Continuano le segnalazioni sulle perdite idriche nel territorio di Marano. Il bilancio è di ben due perdite d’acqua così localizzate: una in via Marano Pianura al civico 18/b e l’altra in via Adda. Per una delle due perdite (quella in via Marano Pianura) il Comune ha intimato a un condomino di intervenire, per l’altra, invece, si sta facendo una valutazione. Ad ogni modo, si interverrà durante la prossima settimana se i fondi reperiti saranno disponibili.













