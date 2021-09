214 Visite

“Saranno pubblicate entro due settimane le graduatorie del concorso bandito dalla Regione per circa 600 posti, relativo ai Centri per l’Impiego. Sono in corso le ultime verifiche da parte della Direzione competente che ha garantito la pubblicazione delle graduatorie definitive in tempi rapidi”. Così in una nota la regione Campania.













