“Meglio una bustina di droga che il RdC”, bufera sul candidato sindaco di Battipaglia

29 Visite

Le scuse arrivate frettolosamente sui social di Antonio Visconti, candidato sindaco del Pd alle elezioni comunali a Battipaglia, in provincia di Salerno, difficilmente riusciranno a frenare le polemiche dopo le sue dichiarazioni su droga e Reddito di cittadinanza. Durante un incontro organizzato nell’istituto superiore Ferrari, a proposito del Reddito di cittadinanza diretto anche ai più giovani ha detto: «È meglio che gli diamo una bustina di droga al ragazzo». Uno scivolone che gli è immediatamente costato il fuoco di fila soprattutto degli avversari del M5s, dal candidato sindaco grillino a Battipaglia Enrico Farina al deputato Angelo Tofalo, doppiamente inviperiti per l’accostamento di un provvedimento bandiera per il Movimento con l’acquisto di stupefacenti. Attacchi semplicemente: «faziosi e assurdi» secondo Visconti che su Facebook rivendica come le sue parole siano state prese fuori dal contesto: «Se si ascolta l’intero video, si può capire come l’invito ai ragazzi sia verso la specializzazione professionale, la creazione di competenze, l’impegnò per la costruzione del proprio futuro». E poi rincara la dose sul fallimento del Reddito di cittadinanza tra i ragazzi: «È evidente la crisi che tale modello ha creato soprattutto nel reperimento di lavoratori stagionali o verso il primo impiego che, storicamente, richiede più sacrifici che ricompense. Mi scuso inoltre con le famiglie e i tanti che combattono il dramma della tossicodipendenza, sono solidale e vicino al loro dolore e alla lotta impari che sostengono ogni giorno, ho usato un esempio infelice. Perché è in gioco il futuro dei figli, dei nostri figli».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS