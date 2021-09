Marano, la polizia municipale resta senza comandante: Brigida Costa va in pensione. Domani l’ultimo giorno

252 Visite

Sarà domani l’ultimo giorno in cui prenderà servizio. Brigida Costa, comandante della polizia municipale, in servizio a Marano da circa 20 anni, lascerà l’ente cittadino avendo optato per la cosiddetta quota 100. L’ufficiale, per senso del dovere e responsabilità, non ha usufruito delle ferie pregressa e si è presentata fino ad oggi regolarmente in ufficio per firmare gli ultimi atti. Da dopodomani, dunque, il comparto – già in gravi ristrettezze di personale – perderà anche il comandante di riferimento. Chi la sostituirà? L’altro capitano in servizio, Maria Silvia De Luca, non può svolgere analoga funzione poiché coinvolta (almeno lo era fino a poco tempo fa) in una vicenda giudiziaria nel comune di Arzano. Tale procedimento le ha impedito, nel corso degli ultimi anni, di subentrare o sostituire la Costa. I commissari, come sempre, non forniscono spiegazioni su questo e altri casi. Una scelta inconcepibile. E’ probabile che arrivi un sovraordinato che abbia il compito di coordinare il lavoro degli agenti della municipale. Occorre però individuare un comandante che abbia potere di firma. I commissari lo sanno?













