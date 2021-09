Il tesoretto nei borsoni per pilotare le gare dei rifiuti: tra gli indagati anche Giuseppe Spacone, numero uno di Teknoservice

621 Visite

Due borsoni contenenti 350 mila euro, ritrovati nell’abitazione di Portici di un dipendente di una ditta dei rifiuti della provincia di Napoli. Stamani la notizia del sequestro emesso dal gip del tribunale di Napoli, ma sono tanti gli sviluppi di un’indagine partita mesi fa da Marano, condotta dai carabinieri dei Castello di Cisterna e coordinata dal pm Maria di Mauro. Tra gli indagati, che rispondono a vario titolo di riciclaggio e fraudolento trasferimento di beni, figura anche un volto noto del settore rifiuti: Giuseppe Spacone, amministratore di Teknoservice, che opera nei comuni di Mugnano, Giugliano e in altri territori della provincia. Spacone risponde del reato di attribuzione fittizia di beni. Quei soldi, secondo gli inquirenti, dovevano servire per pilotare gare d’appalto e corrompere pubblici funzionari e politici. Al momento nomi di pubblici amministratori non ve ne sono nel registro degli inquirenti. Gli altri due indagati rispondono ai nomi di Izzo e Gentile. Uno dei due è impiegato nel settore ittico, l’altro in una ditta dei rifiuti. L’inchiesta fu anticipata due mesi fa da Terranostranews. Le indagini partirono con l’acquisizione di documenti e faldoni nei comuni di Marano e Giugliano. Va detto che per molti comuni le gare d’appalto vengono espletate dalle stazioni uniche appaltanti che operano presso il provveditorato per le opere pubbliche.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS