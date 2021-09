E alla fine Cacciapuoti (il villaricchese) si è ritirato dalla competizione elettorale di Vico Equense. Il silenzio dei giornali di Napoli nord

189 Visite

“Ringrazio l’UDC che mi ha offerto un’opportunità e ringrazio Gennaro Cinque come referente del partito a livello locale per la possibilità offertami a Vico Equense. Purtroppo la mia candidatura ha suscitato un inaspettato ed insolito clamore che mi costringe, per spirito di servizio e appartenenza al partito, a ritirarmi dalla competizione elettorale. Le migliori intenzioni profuse nella mia candidatura non coincidono con l’effetto contrario creato ad arte dagli avversari di Peppe Aiello al quale mai vorrei causare imbarazzo o problemi. La storia legata allo scioglimento del comune nel quale ero consigliere di minoranza non mi appartiene, ma prendo atto che i fatti non bastano ai corvi che sono sempre in agguato”.

È la nota con cui Raffaele Cacciapuoti, nei giorni scorsi, ha comunicato ufficialmente di non voler correre per il Consiglio comunale di Vico Equense. Cacciapuoti è villaricchese doc ed è reduce dall’esperienza nel consiglio comunale di quel comune, sciolto di recente per infiltrazioni camorristiche. A Vico era scoppiato un putiferio sulla vicenda. “Cosa ci fa Cacciapuoti a Vico Equense? E perché si fa chiamare Nino?”, erano queste le domande più gettonate nei giorni scorsi nel comune della penisola sorrentina. Un caso che i giornali di Napoli nord, che ben conoscono Cacciapuoti, che è anche consigliere metropolitano uscente, non hanno in alcun modo ripreso. I giornali di Napoli nord, molto politicizzati, riferiscono infatti solo dei “casi” che a loro maggiormente aggradano: i Cesaro e poco altro.

Quando c’è da parlare di rifiuti non tirano mai in ballo, in negativo, qualche consigliere regionale o ex sindaco. Quando c’è da parlare di camorra non scrivono mai di qualche ex amministratore finito in carcere o imputato in qualche processo. I giornali di Napoli nord – eccezion fatta per Terranostranews – sono fatti così: dove vedono e dove cecano….













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS