Giugliano, approvata in Consiglio comunale una mozione sull’emergenza ambientale

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𝗜𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹❜𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝘀𝘁𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝗱𝗼. 𝗨𝗻 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗼 𝘀𝘂 𝘁𝗿𝗲 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶:
𝟭 𝗡𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗲𝗱 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹❜𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗳𝘂𝗼𝗿𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲.
𝟮 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼
𝗜𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗱𝗮 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗮𝗿𝗹𝗮.
𝟯 𝗶𝗜 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝗿𝗮̀ 𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗼 𝘇𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝘂𝗻 ❞𝗢𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲❞, 𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹❜𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲.
𝗟❜𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗼𝘃𝗿𝗮𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲𝗱 𝗮𝗶 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼. 𝗡𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲́ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼, 𝗻𝗲́ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲. 𝗔𝗱𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗶 𝗵𝗮 𝗶 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗹𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲. 𝗣𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗲𝗿𝗲. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗺𝗮 𝘀𝗲 𝗱𝗼𝘃𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗻𝗼𝗯𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗮𝗱 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮.
Nicola Pirozzi sindaco di Giugliano.
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