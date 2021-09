La voce del cittadino. Il caos al distretto sanitario di Marano per le prenotazioni: “Ma che modo barbaro, dopo tanta attesa ci rimandano pure a casa”

“Gentile direttore, volevo farle presente in che modo barbaro sono organizzate le prenotazioni al Cup alla Asl distretto 38 Marano di Napoli, essendo impossibile prenotare in farmacia e via mail siamo qui tutti assembrati in barba ad ogni buonsenso dato il periodo di pandemia. Ma come è possibile che nell’era della digitalizzazione bisogna recarsi di persona a perdere tempo per una semplice prenotazione che sarebbe comodo e pratico fare da casa? Alle nove ho preso il mio numero. Altri attendono fuori, si entra dieci per volta poi si attende anche dentro una volta entrati. E dopo un po’ hanno mandato persone a casa perché, benché ufficio prenotazioni sia ancora aperto, non riescono a terminare alle 13, orario di chiusura, con i presenti. Ma un paese peggiore di questo esiste?”.