Marano, scuola Cesina: l’acqua è tornata, ma Dad fino a lunedì. Occorre pulire i bagni

187 Visite

La mancanza di acqua, che da giorni attanaglia tutta la città, ha indotto il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di San Rocco ad optare per la didattica a distanza fino a lunedì per il plesso Cesina. L’erogazione dell’acqua, secondo quanto comunicato dall’ufficio tecnico comunale, è da oggi regolarmente ripristinata. I bagni, ad ogni modo, necessitano di pulizie e pertanto gli allievi non potevano tornare già da oggi tra i banchi. I disagi sul fronte idrico, provocati dagli innumerevoli guasti agli impianti, si trascinano ormai da mesi in tutta la città di Marano. Per l’ufficio tecnico, da oggi tutto è tornato alla normalità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS