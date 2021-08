Green pass, studente si fa tatuare il codice QR sul braccio: “Così ce l’ho sempre con me”

91 Visite

Andrea Colonnetta, studente dell’Università di Reggio Calabria, si è fatto tatuare il codice QR del suo Green pass sul braccio. “Così ce l’ho sempre con me” ha scritto il ragazzo su Instagram condividendo il tattoo. E l’immagine ha già fatto il giro del web.

Il Green pass tatuato- “Ci si tatua per diversi motivi, anche per ricordare un periodo storico come questo e tutto ciò che ha generato o lasciato durante il suo percorso” ha scritto su Facebook Gabriele Pellerone, tatuatore e autore dell’originale disegno. “La prova del nove”, dice, sollevando poi in alto il pollice: il Green pass tatuato funziona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS