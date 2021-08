Giugliano, Giovanni morto a 29 anni. Malore e corsa in ospedale: lo studente non ce l’ha fatta

181 Visite

Rabbia e dolore a Giugliano per la prematura morte di Giovanni G., il ragazzo scomparso all’età di 29 anni. Giovanni se ne è andato all’ospedale del Mare a Ponticelli questa mattina dopo aver accusato un forte mal di testa. Un malore mentre lavorava al cinema a Nola, poi la corsa in ospedale. All’improvviso si è sentito male ed è svenuto. E’ stato portato prima all’ospedale di Nola S.Maria della Pietà poi all’ospedale del Mare a Ponticelli. Nonostante le cure dei medici e i tentativi di diagnosticare e risolvere il problema che l’ha ucciso prematuramente, non c’è stato nulla da fare. A stroncarlo probabilmente è stata un’emorragia cerebrale. Giovanni era uno studente di architettura ed amava l’arte, la musica e soprattutto il cinema.













