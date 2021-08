Teppisti in azione a Calvizzano, colpiscono e rompono gli specchietti delle auto in sosta. L’allarme del sindaco

554 Visite

Nelle ultime ore sui social sta circolando un filmato in cui diversi teppisti, in sella ad uno scooter, colpiscono e rompono gli specchietti delle auto in sosta. Un gesto vandalico che non può passare inosservato. Furbescamente hanno anche ripreso le loro gesta lasciando un traccia indelebile nel web. Tolleranza zero nei loro confronti. Siamo in contatto con i Carabinieri. I giovani sembrerebbe che non siano residenti nel nostro comune.

Questi baby criminali si sono resi autori di un atto vile e increscioso. A quanto pare si tratta di una “challenge” idiota e criminale. Nessuno, residente o non che sia puó pensare di deturpare i beni dei nostri concittadini. Ognuno di noi deve poter essere libero di lasciare la propria auto in strada senza doversi preoccupare che qualche stupido possa distruggerla. Saremo pronti ad emettere ai danni di questi balordi un provvedimento di via per non consentire loro di ritornare a far danni a Calvizzano. Solo con la giusta punizione probabilmente non commetteranno più un’idiozia del genere.

Sindaco Giacomo Pirozzi













