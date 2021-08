Malore mentre è in mare, muore donna a Torre del Greco

A costarle la vita secondo i primi rilievi un malore che l’ha colta quando era in mare. A notare che qualcosa non andava, in mattinata, sono stati alcuni bagnanti presenti su una spiaggia libera a Torre del Greco (Napoli). Sul posto sono giunti gli agenti del locale commissariato e gli uomini della Guardia di Finanza. Immediatamente è stata fatta arrivare un’ambulanza ma i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso della donna. (