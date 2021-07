Green pass, le finte carte in vendita a 100 euro

Secondo le indiscrezioni, il gruppo prometteva di far avere la certificazione in circa 48/72 ore senza effettuare ne il tampone ne il vaccino. Per avere il certificato verde bastava la tessera sanitaria e la carta d’identità e pagare il conguaglio richiesto. Ecco quanto si legge nei messaggi intercettati: «Per ottenere il Green Pass grazie al nostro aiuto non sarà necessario fare alcun tampone, né vaccinarsi e neppure essere guariti antecedentemente dal virus. Dovrai essere semplicemente in possesso di una tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento in corso di validità».