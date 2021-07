Reggio Calabria, nuova tragedia in città: muore 41enne, anche lui stroncato da un aneurisma dopo il vaccino

248 Visite

Una nuova tragedia sconvolge Reggio Calabria: a neanche 24 ore dalla morte improvvisa del 35enne Diego Laurendi, il conosciutissimo e amato titolare del Gran Caffè stroncato da un aneurisma cerebrale occorso pochi giorni dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid, stamani è deceduto il 41enne Angelo Tedesco, responsabile amministrativo di System House, anche lui molto noto e ben voluto in città. Anche Angelo Tedesco è stato stroncato da un aneurisma cerebrale, anche lui pochi giorni fa si era sottoposto alla seconda dose del vaccino.

I medici del GOM, come già accaduto per Diego Laurendi, escludono ogni correlazione al punto che non hanno ritenuto necessario segnalare il caso all’AIFA come sospetto.













