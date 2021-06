Le previsioni meteo di oggi: sud rovente

145 Visite

Si profila una giornata tra sole e nuvole al Nord-Ovest e in Trentino Alto Adige, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Valle d’Aosta, Piemonte e Alta Lombardia.

Un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche su Puglia meridionale, Basilicata e Calabria; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Caldo contenuto al Nord-Ovest, dove le massime difficilmente si spingeranno oltre 30 gradi, più moderato al Nord-Est e in Toscana. Nel resto del Paese il caldo sarà molto più intenso, con valori diffusamente oltre 30 gradi e punte fino a 40-42 gradi, specie in Sicilia. Venti per lo più deboli meridionali o a regime di brezza, mari in prevalenza calmi o poco mossi.













