Marano, tra San Rocco e Castelbevedere sbancamenti, cantieri, antenne, distributori. L’ufficio tecnico si dia “una calmata” con le concessioni. Il nuovo Puc è ormai vicino e a breve scatteranno le norme di salvaguardia

L’ufficio tecnico comunale si dia – nelle more dell’approvazione del preliminare del nuovo piano urbanistico (sarà approvato entro il 30 del mese) – una bella calmata. Si dia una calmata con il via libera ad ulteriori concessioni edilizie (o di altro genere) in zona San Rocco, San Marco e Castelbelvedere, confinanti tra l’altro con la zona rossa dei Campi flegrei e quindi potenzialmente oggetto di futuri vincoli.

Nella zona di Castelbelvedere e a San Rocco, tra sbancamenti, distributori di carburanti, antenne per la telefonia mobile e nuove abitazioni è un fiorire di cantieri. L’ultima zona verde di Marano, un tempo ad altissima vocazione agricola, sta andando in malora, ancora una volta devastata dal cemento. Cemento non selvaggio, ma sempre cemento. Si ricordi che quelle aree sono già state martoriate dall’abusivismo e quel cemento selvaggio ha già superato ampiamente i limiti previsti e tollerabili.

Con il varo del Puc, tra poco scatteranno anche le cosiddette norme di salvaguardia, che impediscono a chicchessia di costruire fino alla approvazione dello strumento urbanistico che ridisegnerà il volto della città. Sarebbe cosa buona giusta, fatto salvo diritti antichi già acquisiti, darsi una regolata e soprattutto dare una controllata ai cantieri.

Troppe stranezze negli ultimi tempi, troppe distrazioni da parte di qualche ufficio, troppi silenzi-assensi. Facciamo appello al vicesindaco Rea, assessore al ramo, perché sembra uno dei pochi esponenti della giunta dotato di equilibrio, buonsenso e idee chiare sul futuro della città. Ne parli con il dirigente dell’area tecnica, per quel che si potrà fare naturalmente, e faccia maggiore attenzione al lavoro di qualche ufficio.













