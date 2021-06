Giugno, l’oroscopo del sesso: ecco i segni favoriti

315 Visite

ARIETE – LUI – Venere e Marte in Cancro ti faranno iniziare il mese di malumore e i problemi familiari non lasceranno spazio ad alcuni desideri erotici che rimarranno assopiti almeno finché Marte entrerà nel Segno del Leone. A fine mese la situazione si ribalterà drasticamente e il sesso ti darà magiche soddisfazioni. La tua partner non vede l’ora di accontentarti.

LEI – All’inizio del mese non solo farai fatica a trovare un partner con cui avere una relazione stabile, ma avrai l’impressione che gli uomini che frequenti siano stati privati del loro vigore e della loro virilità. L’ingresso di Marte e Venere in Leone porterà un progressivo miglioramento e arriverà finalmente un amante in grado di farti impazzire.

TORO – LUI – I Pianeti in Cancro all’inizio del mese ti renderanno particolarmente divertente e malizioso, pronto a cogliere la palla al balzo per rimorchiare nuove amanti con cui vivere magici momenti di passione. A fine mese, quando Venere e Marte saranno in Leone, sarai deluso dal fatto che qualcuna di loro non desideri una relazione impegnativa con te.

LEI – Se hai conosciuto qualcuno sui social network e ci stai flirtando da qualche settimana, la prima parte del mese è sicuramente quella giusta per incontrarlo e concretizzare tutto quel che vi siete raccontati al telefono o in videochiamata. Non pretendere che però ti faccia dichiarazioni di amore eterno dopo averti visto soltanto due volte.

GEMELLI – LUI – Mercurio nel tuo Segno per tutto il mese porterà tante chiacchiere, ma vuoi veramente che si trasformino in fatti? Le occasioni non mancheranno e, se all’inizio del mese qualche amante ti sembrerà troppo morbosa, a fine mese troverai partner disponibili, allegre, disinibite e senza troppe aspettative. Finalmente i tuoi bei sogni si avverano.

LEI – Non riesci proprio a smettere di pensare ad un uomo molto più giovane di te con cui trascorreresti ore e ore in camera da letto (ma anche in altri posti). Giugno è il mese giusto per realizzare i tuoi desideri. La prima parte del mese ti renderà più dolce e amorevole del solito. Poi riemergerà la tua indole maliziosa e non sempre fedelissima.

CANCRO – LUI – Sei pronto ad andare in vacanza? Puoi scegliere se viaggiare con la tua dolce metà, per vivere la vostra intimità lontano dalla solita routine, oppure in compagnia dei tuoi amici per rimorchiare qualche nuova amante con cui gustare momenti piacevoli ed eccitanti. A fine mese Venere ti renderà più propenso all’ufficializzazione di una storia.

LEI – Venere nel tuo Segno ti farà aprire il mese con lo stato d’animo giusto per rendere la tua vita sentimentale e sessuale super gratificante. Ti sentirai bella, sensuale, provocante e non avrai paura di fare il primo passo con qualcuno che ha sempre acceso in te mille desideri. A fine mese, con Venere nel secondo campo, son concessi i peccati di gola!

LEONE – LUI – Nonostante Saturno in Acquario stia facendo di tutto per allontanare la leggerezza dalle tue giornate, giugno sarà un mese abbastanza piacevole sul fronte sentimentale e sessuale. Una storia clandestina potrebbe lentamente trasformarsi in qualcosa di più impegnativo. Come sempre, sarà la passione a trionfare con esuberanza nella tua vita.

LEI – Con Venere in Cancro fino al 26 giugno, sarai più timida e riservata del solito e potresti rifiutare alcune proposte molto galanti che arriveranno da spasimanti che son rimasti colpiti dal tuo fascino. Poi in te si risveglierà qualcosa e il desiderio di accontentare i tuoi istinti diventerà sempre più forte. Lascia libero sfogo alla tua libidine!

VERGINE – LUI – Se il tuo sogno erotico nascosto è sempre stato quello di andare a letto con la tua migliore amica, preparati a realizzarlo nella prima parte del mese, con Venere e Marte nell’undicesimo campo. Con la complicità di qualche calice di vino, vi ritroverete piacevolmente svestiti nello stesso letto. A fine mese qualcosa ti renderà titubante e sospettoso.

LEI – Non avere pregiudizi nei confronti di un amico che tenterà di sedurti quasi per tutto il mese. Il fatto che tra voi ci sia un gran feeling dovrebbe essere un buon preambolo per una storia coinvolgente. Non mettere limiti al destino e lascia che le tue fantasie ti spingano in luoghi della tua mente in cui non sei mai stata prima. Ti divertirai tanto.

BILANCIA – LUI – Venere e Marte in Cancro insieme a Plutone in Capricorno renderanno il mese di giugno poco allettante dal punto di vista erotico. Le occasioni di dar sfogo ai piaceri della vita non saranno tantissime e potresti ritrovarti in compagnia di amanti con cui non ti sentirai a tuo agio o con cui potresti addirittura far cilecca. Tutto è destinato a migliorare.

LEI – Qualche delusione sentimentale all’inizio del mese ti farà passare la voglia di frequentare qualcuno per un po’ di tempo, soprattutto se non sarai sicura delle sue buone intenzioni. I dispiaceri poi passeranno e lasceranno spazio alla tua spensieratezza e al desiderio di vivere nuove avventure amorose e sessuali che ti facciano provare grandi emozioni.

SCORPIONE – LUI – Se vuoi vivere momenti di puro relax e godimento, approfitta della prima parte del mese per soddisfare qualsiasi tua voglia o desiderio. Venere e Marte in Cancro ti renderanno un amante eccezionale, in grado di soddisfare qualsiasi donna abbia la fortuna di finire a letto con te. Successivamente, si prevede un periodo di grandi tensioni e poco sesso.

LEI – Con Venere e Marte in Cancro, all’inizio del mese potresti restare folgorata dalla conoscenza di uno straniero con cui potrebbe nascere una storia d’amore passionale, focosa e travolgente. Non avrai problemi a confidargli i tuoi desideri proibiti e lui li realizzerà tutti. A fine mese, però, potresti restare da sola a rimpiangere chi si è allontanato da te.

SAGITTARIO – LUI – Venere e Marte in Cancro all’inizio del mese parleranno di grandi ritorni. Potresti decidere di rivedere una persona con cui hai sempre avuto una magica intesa sessuale, ma da cui ti sei allontanato per problemi che ora non sussistono più. A fine mese sarai ancora più soddisfatto delle tue performances erotiche. Evita partner troppo giovani!

LEI – La tua vita sessuale sarà particolarmente coinvolge e appagante nella prima parte del mese, con Venere e Marte nell’ottavo campo. Tuttavia, una mancata intesa intellettuale, ti spingerà ad allontanarti da qualcuno con cui ti troverai bene soltanto a letto. A fine mese Venere in Leone promette di farti trovare un amante all’altezza delle tue aspettative.

CAPRICORNO – LUI – Plutone nel tuo Segno non sarà sufficiente per appagare i tuoi desideri sessuali nella prima parte del mese. Con Venere e Marte in opposizione salteranno tanti appuntamenti in cui speravi e altri, invece, non si concluderanno nel modo in cui desideri. A fine mese, per consolarti, potrai rifugiarti tra le braccia di una vecchia amante molto sexy.

LEI – Venere e Marte in Cancro ti faranno iniziare il mese con un profondo risentimento verso eventuali ex o potenziali amanti. Hai paura di restare per l’ennesima volta delusa e questo potrebbe precluderti la possibilità di vivere qualche flirt interessante. A fine mese, se lo desideri, c’è qualcuno che spera ancora in un tuo caldo e magico ritorno.

ACQUARIO – LUI – Mercurio in Gemelli ti spingerà per tutto il mese a fare il provolone con chiunque abbia l’occasione di incontrarti o scambiare qualche chiacchiera con te. Sarai particolarmente ironico e malizioso, ma concretamente non avrai il tempo di mantenere le tue promesse. Il lavoro ti assorbirà. A fine mese potresti ricevere un due di picche da una giovane amante.

LEI – Venere e Marte in Cancro nella prima parte del mese porteranno nuove conquiste nell’ambiente lavorativo e sarà un collega molto giovane a conquistarti con le sue battute intelligenti, ironiche e provocanti. Con l’ingresso di Marte e Venere in Leone, invece, ci saranno grandi tensioni nella vita di coppia e potresti scegliere di dormire da sola.

PESCI – LUI – Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, per te giugno sarà un mese straordinario per quel che riguarda l’amore e l’eros. Venere e Marte in Cancro ti renderanno un amante dolce, premuroso, tenero e travolgente. Qualsiasi amante chiederà il bis. A fine mese, gli impegni lavorativi ti daranno meno occasioni di gustare i piaceri della vita.

LEI – Sei pronta a vivere un mese all’insegna della passione? Ti aspettano attimi indimenticabili da trascorrere con partner sensuali e affascinanti, che si impegneranno per farti raggiungere l’apice del piacere. Preparati a sperimentare qualcosa di nuovo col tuo compagno: via libera a qualsiasi forma di trasgressione, purché entrambi siate d’accordo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS