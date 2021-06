Morto il bimbo investito da un anziano con un’auto sequestrata

Ha lottato con tutte le sue forze, per due giorni interi, ma alla fine il bimbo di tre anni travolto da un’auto mentre era al parco con i suoi genitori, l’altro ieri 2 giugno a Paderno Dugnano (Milano), non ce l’ha fatta. Questo pomeriggio alle 17.10 l’ospedale di Bergamo ha dichiarato il suo decesso. Ci era arrivato in condizioni disperate in elicottero, dopo essere stato rianimato. I suoi genitori sono ancora sotto shock per l’accaduto. Alla guida della macchina che ha falciato il piccolo mentre era sorridente e allegro accanto a mamma e papà al parco, c’era un 72enne milanese, la cui patente era stata revocata per aver causato un altro incidente la scorsa primavera e ora accusato di omicidio stradale.