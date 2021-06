Recovery plan, via libera al decreto: 24 mila assunzioni nella pubblica amministrazione

259 Visite

Complessivamente arrivano fino a oltre 24mila, 24.045 per l’esattezza, le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del Pnrr entro il 2026. Nel dettaglio il dl prevede la possibilità di assumere fino a 1.000 unità di personale a supporto degli enti locali, 500 di professionisti per la rendicontazione finanziaria, altri 300 per la governance, 268 addetti per la transizione digitale; 67 all’Agid; 16.500 all’ufficio per il processo e 5.410 unità di personale amministrativo alla giustizia.

Assunzioni per progetti Pnrr

Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano, “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano possono porre a carico del Pnrr esclusivamente le spese per assunzioni di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”. “L’ammissibilità di tali spese al Pnrr è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale”, si aggiunge.

Assunzioni oltre 36 mesi ma stop entro 2026

E ancora: secondo quanto prevede la bozza, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione nel quadro del reclutamento per l’attuazione dei progetti del Pnrr “possono essere stipulati per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”.

Stop incarico se non si raggiungono obiettivi

I contratti a tempo determinato e le collaborazioni per l’attuazione del Pnrr “contengono una clausola che ne consente la risoluzione unilaterale, da parte della pubblica amministrazione, in caso di mancato raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al soggetto e definiti dal contratto, in funzione dello stato di avanzamento dei progetti per i quali sono stati stipulati”.

Apprendistato in pa per diplomati e universitari

Il dl reclutamento in attuazione dei progetti del Pnrr consente “l’attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale da parte di diplomati che non accedono a percorsi universitari e di studenti universitari compresi gli studenti iscritti a master di secondo livello, corsi di specializzazione e percorsi di dottorato di ricerca”, si legge ancora nella bozza.

Da ingegneri a matematici, 500 assunzioni per rendiconto

Per la rendicontazione finanziaria nelle amministrazioni assegnatarie di progetti del Pnrr la bozza prevede 500 assunzioni a a tempo determinato di profili che vanno dagli ingegneri ai matematici e informatici. “Per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – si legge nella bozza – il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico, per titoli e esame orale, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 202”, da inquadrare nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico gestionale.













