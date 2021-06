Napoli, SOS dal Vomero: troppe buche e dissesti in via Luca Giordano

64 Visite

” Molti ricordano ancora le polemiche per i notevoli ritardi che caratterizzano i lavori, peraltro iniziati dopo numerose sollecitazioni da parte di residenti e commercianti, solo a gennaio del 2015, per la riqualificazione di una delle più importanti arterie del Vomero, via Luca Giordano, nel tratto tra piazza degli Artisti e l’incrocio con via Scarlatti, lavori che dovevano durare 300 giorni per un impegno di spesa iniziale di 600mila euro. Invece i lavori furono completati dopo quasi due anni e mezzo, ad anno 2017 inoltrato, anche con una lievitazione, in corso d’opera, dei costi “. A tornare sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, a seguito delle numerose segnalazioni pervenutegli sullo stato attuale dell’importante arteria.

” Peraltro – sottolinea Capodanno – già in corso d’opera ci furono notevoli critiche sulle modalità con le quali si procedeva, dal momento che i lavori venivano effettuati solo lungo la vecchia carreggiata e non anche sui marciapiedi. Critiche che riguardarono anche i materiali utilizzati e la loro messa in opera. Oggi, a distanza di quasi quattro anni dal completamento dei lavori , la strada, come era facile prevedere, si trova già in pessime condizioni tali da dover essere oggetto di nuovi lavori manutentivi, con dissesti, buche e avvallamenti, disseminati lungo tutto il percorso. Lesionate in gran parte e in qualche caso anche rimosse le lastre di basalto “.

” Di fatto – conclude Capodanno -, allo stato, via Luca Giordano, invece che strada “riqualificata” andrebbe definita come strada dissestata, con notevoli disagi sia per i pedoni che per gli automobilisti e i motociclisti. Non si contano infatti le persone che, dopo essere inciampate in qualche dissesto, cadono rovinosamente a terra, con conseguenze immaginabili. Il tutto, dopo un investimento non indifferente, a carico della collettività, e dopo i numerosi problemi che furono generati all’epoca dall’eccessiva durata dei lavori “.

Sulla vicenda Capodanno richiama l’attenzione degli uffici comunali competenti affinché si proceda, i tempi rapidi, ai necessari quanto improcrastinabili lavori manutentivi, auspicando che non si risolvano, come per il passato, in antiestetici rappezzi con colate di cemento o di bitume, ma avvengano invece attraverso la sostituzione delle lastre di basalto lesionate o mancanti, come si osserva all’incrocio tra via Luca Giordano e via De Mura o con una nuova posa di cubetti di porfido, laddove mancanti, come si registra all’incrocio della stessa via Luca Giordano con via Stanzione, nel pieno rispetto della bellezza e dell’importanza dell’antica strada vomerese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS