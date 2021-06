Serie A2 Femminile, Regular Season: l’Aktis vuole chiudere in bellezza

60 Visite

Ultima giornata di campionato in Regular Season per l’Aktis Acquachiara che, domenica 6 Giugno alle 11:30, affronterà alla piscina Scuderi di Catania le padroni di casa della Brizz Nuoto.

Una partita ininfluente in termini di obiettivi qualificazione visto che entrambe le compagini hanno ottenuto i piazzamenti utili per disputare i playoff promozione. Acquachiara prima in classifica e Brizz al secondo posto.

Ma coach Damiani chiede, come sempre, massima concentrazione alle sue: “La partita con la Brizz servirà per tenere alta la concentrazione. Le più giovani avranno un maggiore minutaggio in virtù del fatto che mancherano tre giocatrici titolari; ma ciò non cambia l’approccio alla gara: vogliamo chiudere in bellezza questa fase regolare”.

A dirigere il match sarà il sig. Puglisi. Delegato FIN il sig. Torneo

Foto: Anna De Magistris in azione (foto di Marina Carascon – Napoleggiamo)













