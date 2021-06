Coprifuoco, in molte regioni verso l’abolizione

102 Visite

Il coprifuoco alle 23 è ancora in vigore nelle zone gialle del Paese, ma dal prossimo 7 giugno l’orario verrà spostato a mezzanotte, secondo il calendario delle riaperture stabilito dall’ultimo decreto. Poi, il prossimo 21 giugno il coprifuoco verrà abolito completamente, per cui tutti i locali potranno rimanere aperti senza limiti e non sarà più necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti.

Dallo scorso 31 maggio tre Regioni sono passate per la prima volta in fascia bianca: si tratta di Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Dal prossimo 7 giugno il coprifuoco potrebbe essere cancellato anche il altre Regioni, che grazie al miglioramento dei parametri e del quadro epidemiologico – significa che l’incidenza settimanale dei contagi da Covid della Regione è stato al di sotto dei 50 ogni 100mila abitanti per tre settimane di seguito – possono già ambire alla fascia di rischio più bassa. Stiamo parlando di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, per le quali il passaggio in fascia bianca è praticamente certo. Queste Regioni quindi potrebbero dire addio al coprifuoco, con ben due settimane di anticipo rispetto al resto delle Regioni, che rimarranno ancora in giallo, almeno per un’altra settimana.













