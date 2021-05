Marano, scioglimento del Comune: ci siamo. L’ufficializzazione in uno dei due prossimi Consigli dei Ministri

1.787 Visite

Lo scioglimento per camorra del Comune di Marano sarà sancito in uno dei due prossimi consigli dei Ministri, verosimilmente quindi la prossima settimana o l’altra. La relazione ispettiva ha dato esito positivo e gli atti ora passeranno alla firma del massimo organo collegiale di governo. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, il decreto sarà firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salvo sorprese, dunque, il Comune sarà commissariato a breve. I nomi dei tre commissari che subentreranno al sindaco Visconti saranno noti entro la prima decade di giugno. Per Marano sarà il quarto scioglimento per mafia della sua travagliata storia. L’attuale esecutivo al governo della città è sostenuto in parte dal Pd, di cui è espressione anche il primo cittadino, e da due liste civiche.













