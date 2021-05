Draghi: “Un’Italia senza figli è destinata a scomparire”

45 Visite

«Un’Italia senza figli è un’Italia che non crede e non progetta. È un’Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire. Il governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne». Lo dice il premier Mario Draghi nel suo intervento agli Stati generali della natalità. Un evento al quale ha preso parte anche papa Francesco che ha promosso l’assegno unico: «Finalmente in Italia – ha detto – si è deciso di trasformare in legge un assegno, definito unico e universale, per ogni figlio che nasce. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie, che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo, e segni l’avvio di riforme sociali che mettano al centro i figli e le famiglie. Se le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro; ma se le famiglie ripartono, tutto riparte». A promuovere il primo meeting sul futuro dell’Italia è stato il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.













