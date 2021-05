Evaso dal carcere di Perugia, preso “Pippotto”

356 Visite

E’ durata poco la libertà per Domenico D’Andrea, 38 anni, detenuto ergastolano evaso nella mattinata di ieri, venerdì, dal carcere di Perugia mentre lavorava in un’area esterna all’istituto di pena. A fine giornata la polizia lo ha infatti rintracciato e arrestato in un boschetto nella zona di Prepo, non troppo lontano da Capanne dove si trova la struttura detentiva. A bloccarlo è stata la squadra mobile della questura. Pare che D’Andrea, noto con il soprannome di Pippotto, fosse da solo.













