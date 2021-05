NAPOLI, SCOPERTA UNA “FABBRICA DEL FALSO”. SEQUESTRATI 7000 ARTICOLI CONTRAFFATTI E 100 MACCHINARI. DENUNCIATI 4 RESPONSABILI

92 Visite

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto,

nel quartiere Stella rione Sanità, una vera e propria “fabbrica del falso”

sequestrando più di 7000 articoli contraffatti o privi di marchio e 100

macchinari e strumenti di produzione industriale.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno notato

trasferimenti sospetti di merci e fermato alcuni individui che uscivano,

circospetti, da un edificio.

La successiva ispezione dell’appartamento all’interno dello stabile e di

un locale nelle vicinanze ha portato alla scoperta di un opificio

clandestino destinato alla produzione di capi contraffatti, attrezzato con

macchinari altamente specializzati, utilizzati per la produzione in serie

della merce contraffatta, e materiale utile all’assemblaggio e al

confezionamento della stessa.

Tutti i capi d’abbigliamento sequestrati, principalmente etichette e

modelli di borse recanti noti marchi contraffatti (“Gucci”, “Louis Vuitton”,

“Fendi”, Armani”), erano ammucchiati alla rinfusa e in scarse condizioni

igieniche, e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei futuri

acquirenti, in quanto sprovvisti di validi certificati di conformità.

Tra i macchinari sottoposti a sequestro, infatti, vi era anche una

stampante laser professionale adibita a riprodurre falsi certificati di

conformità delle borse da commercializzare.

Denunciati 4 responsabili, tutti napoletani, per contraffazione e

ricettazione.

L’operazione rientra nell’ambito della costante azione di contrasto della

contraffazione da parte delle Fiamme Gialle partenopee a difesa non

solo del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti, ma anche degli

imprenditori onesti e dei consumatori.













