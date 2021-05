Napoli, chiusi 3 esercizi commerciali

130 Visite

Disposta la chiusura per 3 esercizi commerciali inottemperanti alle misure anti Covid-19. Nella giornata odierna il Prefetto di Napoli ha adottato 3 decreti di chiusura di altrettanti esercizi commerciali, uno ubicato in via Mergellina e due in via Caracciolo, per 10 giorni ciascuno. I provvedimenti sono scaturiti dai controlli effettuati dalla Polizia di Stato che hanno accertato che le rispettive attività commerciali erano inottemperanti alle misure anti Covid-19.













