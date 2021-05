Visconti alla canna del gas, senza numeri e a un passo dallo scioglimento. L’opposizione: “Vai via! Dalla segretaria generale per mandarlo a casa”

144 Visite

Il Sindaco continua a far finta di nulla. Pezzi di maggioranza, in particolare il Partito Democratico votano contro i provvedimenti della giunta Visconti, sfiduciano in consiglio comunale l’assessore D’Alterio ed il Sindaco invece di prendere atto del fallimento politico e della sua mancanza capacità di ascolto e di confronto non accenna minimamente a volersi dimettere. Gira le spalle ad una città stanca che non si sente rappresentata da un Sindaco distante anni luce dai bisogni dei cittadini. La città è sotto scacco degli scontri interni alla stessa maggioranza e a pagarne le conseguenze sono i cittadini. Dopo aver ritirato le deleghe all’ assessore Perrotta (cosa che avrebbe dovuto fare nei confronti dell’assessore D’ Alterio ) , per far chiaramente pagare al Pd il voto contrario alla delibera sull’esternalizzazione del servizio idrico, dopo le dimissioni tardive dell’ assessore De NIGRIS , il Sindaco continua imperterrito a far finta di nulla. L’assessore De Nigris si dimette non per aver ammesso la totale incapacità a gestire la raccolta rifiuti e questione ambientale ma per farla pagare a chi ha votato contro la delibera sulla gestione del servizio idrico. Nelle prossime ore contatteremo la segreteria comunale per fissare un nuovo appuntamento per firmare le dimissioni contestuali. Lanciamo quindi un appello a tutti i consiglieri di opposizione e di maggioranza affinché si metta la parola fine alla pagina più triste dell’ amministrazione di questa città.

Brunella Orlando, Teresa Giaccio, Stefania Fanelli, Anna Garofalo, Luigi Carandente, Stefano Catone, Nicola Moio.













