Centri vaccinali, la Lega a De Luca: “Nulla sembra muoversi a Marano, attivarsi subito”

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania On.le Vincenzo De Luca OGGETTO: Richiesta di apertura di un Hub vaccinale nel Comune di Marano di Napoli (NA) Egregio Presidente, Le scriviamo in merito alla Campagna vaccinale che sta avendo corso in Campania come da PIANO REGIONALE CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV2/COVID19– AGGIORNAMENTO MARZO 2021. Secondo il Piano de quo, i centri di ricezione e somministrazione del vaccino, che siano Hub o Spoke, sono Centri Vaccinali allocati principalmente presso le Aziende Sanitarie Locali. Nelle more della loro definizione, il Piano prevede che ad essi <<…saranno aggiunti ulteriori siti vaccinali, opportunamente individuati in occasione dell’aumento esponenziale delle dosi vaccinali da inoculare>>. In Provincia di Napoli, però, la scelta delle location sembrerebbe non corrispondere esattamente alle esigenze della popolazione; è il caso del Comune di Marano di Napoli che, pur contando una popolazione di oltre 60 mila abitanti, non ha un Hub vaccinale, né un centro Spoke. Qui si cominciò a vaccinare già nel mese di febbraio, precisamente presso la sede del Distretto Sanitario dell’ASL ma, a seguito di un controllo, i luoghi prescelti vennero presto decretati non idonei ai protocolli Covid, con particolare riferimento al mancato rispetto delle distanze minime e alla conseguente creazione di assembramenti; le vaccinazioni vennero, dunque, interrotte e venne richiesta un’ubicazione più idonea. Ma un’altra sede non è mai stata indicata; ne consegue che i cittadini Maranesi sono costretti a riversarsi sui Comuni limitrofi, a partire da quello di Quarto che, pur contando su una popolazione di gran lunga inferiore, ha un Hub vaccinale aperto da marzo, e precisamente ubicato nella Chiesa di San Castrese. Infine, mentre vengono inaugurati centri vaccinali nelle vicine Mugnano di Napoli e Villaricca, nonostante la dichiarata disponibilità di luoghi e medici, nulla sembra muoversi in tenimento di Marano di Napoli. Per tutto quanto sopra espresso, al solo fine di evitare ulteriori disagi tanto ai Maranesi obbligati a spostarsi in massa, quanto ai residenti nei Comuni viciniori, obbligati a subire il traffico veicolare, Le chiediamo di attivarsi fin da subito per realizzare un Hub vaccinale nel Comune di Marano di Napoli (NA). F.to Gianpiero ZINZI, Severino NAPPI, Attilio PIERRO













