Ordine dei Farmacisti, Di Fenza (Moderati): “Sostegno a Santagada, chiediamo l’intervento del Presidente della Fofi, Andrea Mandelli”

“Esprimiamo il nostro sostegno al Professor Vincenzo Santagada, Presidente dell’ Ordine dei Farmacisti di Napoli.

La nostra piena solidarietà scaturisce a seguito delle sconcertanti parole pronunciate da alcuni suoi colleghi Presidenti d’ Ordine in altre province della Campania.

La Categoria dei Farmacisti ha operato, sin dall’inizio della pandemia, in prima linea e a rischio di contatto con il virus, spesso senza i necessari dispositivi di protezione. Proprio nella provincia di Napoli, abbiamo avuto il maggior numero di vittime da Covid tra i lavoratori delle farmacie. Il Covid non va ‘ringraziato’ neanche per scherzo!

Assieme a quanto segnalato dal Professor Santagada, invitiamo anche noi il Presidente della FOFI, il dott. Andrea Mandelli, a fare chiarezza sull’ accaduto, ricordando, a coloro che ancora ironizzano sul Covid, quanto questa malattia stia determinando conseguenze gravi e negative in ogni settore e nella vita delle persone”.

Pasquale Di Fenza, Capogruppo Moderati Regione Campania













