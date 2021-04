Marano, il consigliere Coppola: “Non c’entro nulla con la revoca delle deleghe a Perrotta”

458 Visite

Gentile Direttore

almeno oggi si risparmi le quotidiane esternazioni sulla mia persona.

Lei sa bene il mio rispetto per La Stampa e soprattutto per quella Libera, Indipendente e imparziale come la sua.

Entrando nel merito del suo articolo, le garantisco che la revoca delle deleghe all’assessore ingegnere, Perrotta Salvatore, non è come la definisce Lei “la solita manovra orchestrata dal sindaco assieme al consigliere Coppola”, ma una decisione unilaterale e autonoma del Signor. Sindaco, di cui ho perso le tracce venerdì sera alla fine del consiglio comunale.

Approfitto per ricordare a Lei ed ai suoi tanti lettori che lo scrivente non era d’accordo sulla nomina del consigliere Perrotta ad assessore e che quest’ultimo ha rappresentato in questi anni tutti i consiglieri comunali del Partito Democratico.

Non mi dilungo e sono convinto che Lei crederà alle mie parole.

La saluto e La ringrazio per lo spazio concessomi e mi auguro che il Signor Sindaco abbia la delicatezza di smentire di persona questa Sua versione dei fatti.

Cordiali saluti

Pasquale Coppola

Consigliere comunale.

Gentile consigliere, noi parliamo di lei non per partito preso o per antipatia verso la sua persona, ma semplicemente perché lei è un consigliere spesso al centro di rumors e polemiche. Quanto a quello che lei riporta, se legge attentamente non abbiamo dato per certo che fosse “un’operazione orchestrata da lei e il sindaco”, ma c’è un bel punto di domanda. Le ricordo che lei è stato, tra i consiglieri democratici, il più accanito sostenitore di questa giunta che, purtroppo per Marano, non è riuscita ad avere l’impatto che si sperava sulla città. Le lamentele, come sa, sono all’ordine del giorno e i recenti accadimenti politici hanno ulteriormente acuito le distanze tra questa giunta e la popolazione. Un consiglio: non se la prenda e faccia (ogni tanto) un po’ di sana autocritica.

Fernando Bocchetti, direttore di Terranostranews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS